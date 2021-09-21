СКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Амур».



Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.28.



«Амур» нынче – живое воплощение пьесы Максима Горького «На дне». И даже постучаться снизу некому, поскольку дальневосточники занимают последнее место как в своём дивизионе Чернышёва, так и в Восточной конференции и общей таблице КХЛ, которая и нужна как раз для таких случаев – чтобы убедиться в собственном «величии».



И вот такое текущее дно «всея КХЛ» прибывает в солнечный Санкт-Петербург, где СКА, в общем-то, не блещет, но и без блеска занимает место в первой четвёрке Западной конференции. И что с ним сможет поделать «Амур», который пока научился играть только первые периоды, а что делать потом, не знает?



Вот он первый период и сыграет со СКА вничью. В перерыве Валерий Брагин спросит своих ребят: «Вы что, издеваетесь?» и уже во второй двадцатиминутке на «Амуре» будет поставлен жирный крест. Станут ли армейцы в заключительной трети матча допинывать лежащих лицом вниз дальневосточников ногами – вопрос дискуссионный. Тут как пойдёт. Но и без этого предельно ясно, что СКА победит, сделает это играючи, с шутками и прибаутками, конечно же, в основное время и с преимуществом не менее чем в три шайбы. Потому что менее чем в три будет унизительно для питерского коллектива», — сказал Лебедев.