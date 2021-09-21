«Норвич» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка английской лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Норвич» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.63.



«Канарейки» совершенно не впечатляют в последнее время и регулярно терпят поражения. В АПЛ поражение от «Уотфорда» (1:3) стало пятым подряд и выбраться с последней строчки не дало. В Кубке же они прошли «Борнмут» с нескромным счётом 6:0, оторвавшись за все неудачи.



На мой взгляд, хозяевам поля сегодня придётся невероятно сложно. Пора бы уже начать думать о спасении, несмотря на то что это только первые туры. В регулярке до сих пор ни одного очка, так что результаты в Кубке лиги отходят на второй план.



Красные возвращаются после не лучшего сезона и штампуют победы. Несколько дней назад они проехались по «Кристал Пэлас» (3:0). В Лиге чемпионов же коллектив справился с итальянским «Миланом» (3:2), хотя в конце первого тайма едва не упустил матч, пропустив дважды.



По моему мнению, класс соперников просто несопоставим. У гостей есть ряд классных исполнителей, да и даже резервным составом они могут навести шороху. Думаю, задача стоит выиграть не только чемпионат, но и кубок, так что жду от них проход дальше», — сказал Павлюченко.