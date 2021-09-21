СКА — «Амур»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Амур».



Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.13.



«СКА одержал две победы в гостевых матчах с одинаковым счётом 2:0 — над «Спартаком» и ХК «Сочи». Причём очень надёжно в воротах играл Ларс Юханссон, которого в межсезонье пригласили из ЦСКА. И там швед, особенно в плей-офф, показывал чрезвычайно хорошую статистику.



Что-то подсказывает, Юханссон будет играть и теперь — победный состав не меняют. Кроме того, СКА отдохнул и тренировался аж пять дней. Это очень солидное окно. А вот «Амур» играл за три дня до этого, уступив у себя дома «Металлургу» (2:6).



Команда прилетела из Хабаровска, там сняли главного тренера Владимира Воробьёва, отправили в отставку его штаб. Теперь в Питере примет «Амур» известный тренер Михаил Кравец, руливший «Витязем». Но вряд ли у него было время понять и хорошо узнать свою новую команду.



Кроме того, учите, что в Санкт-Петербурге в эти дни проходит конгресс ИИХФ. На матч наверняка придут большие хоккейные чиновники, включая будущего и нынешнего президента международной федерации. Рене Фазель сложит полномочия в пятницу.



На лавке у СКА работает Роман Ротенберг. Он наверняка захочет показать товар лицом и сделает всё, чтобы питерский клуб разгромил этот несчастный «Амур».



Я бы в этом матче взял две ставки. Во-первых, кэф 2.13 на то, что СКА пробьёт фору (-2,5), то есть победит с разницей от трёх шайб. Во-вторых, кэф 1.75 на то, что индивидуальный тотал на «Амур» составит меньше 1.5, то есть хабаровский клуб не забросит в ворота СКА две и больше шайбы», — сказал Лысенков.