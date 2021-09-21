«Фиорентина» — «Интер»: прогноз Павла Занозина на игру чемпионата Италии

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Павел Занозин дал прогноз на матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Фиорентина» – «Интер».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.67.



«Фиорентина» – «Интер» — матч, который интересен не только потому, что там, возможно, выйдет на несколько минут Александр Кокорин — это всё-таки волнует только тех, кто следит за российскими футболистами. Встреча привлекает ещё и потому, что это два ярких проекта с новыми тренерами: у «Интера» — Симоне Индзаги, у «Фиорентины» — Винченцо Итальяно.



«Интер» без Лукаку не стал существенно слабее. Мы видим, команда идёт на первом месте и много забивает. Эдин Джеко отлично справляется с функциями форварда, хотя, на мой взгляд, он менее убийственный нападающий, чем Лукаку, но в современной Серии А хватает и этого.



«Фиорентина» — клуб, находящийся всё время где-то рядом с топами, который хочет, безусловно, вернуть времена попаданий в Лигу чемпионов, но сейчас, с Итальяно, по-моему, это можно делать. Состав тоже очень хороший, хотя какой-то мощной звезды, возможно, не хватает. Но для борьбы за четвёрку достаточно и этого.



В двух встречах после возобновления сезона «Фиорентина» одержала две победы. «Интер» в последнем туре вообще разгромил «Болонью» — 6:1. Так что матч безумно верховой. Очень странно, что на него дают такие, скажем так, аккуратненькие коэффициенты. Здесь на верх надо давать 1.3, а дают почти 1.7. Обязательно бы этот верх брал, потому что с огромной долей вероятности будет много голов.



В атаке пока и те и другие играют намного лучше, чем в обороне. Так что просто не паримся, получаем лёгкие деньги, берём верх — «тотал больше 2.5» и радуемся тому, что букмекеры аккуратничают. Мы аккуратничать не будем», — сказал Занозин.