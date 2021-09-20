«Фиорентина» — «Интер». Александр Кокорин поднимет фанатам «фиалок» настроение

Россиянин впервые за четыре месяца вышел на поле. И остановился в шаге от удаления.

21 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Фиорентины» оценён экспертами в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Интер» 21 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. А поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» (21.09.2021)

Первый тур группового этапа еврокубков отгремел на прошлой неделе, но второй планируют начать только 28 сентября. А потому итальянская Серия А решила уместить программу пятого тура на буднях. Уже во вторник, 21 сентября, пройдут три матча. Главным из них, пожалуй, можно назвать битву «Фиорентины» и «Интера».

В прошлом сезоне пути соперников пересеклись трижды. А ведь команда из Флоренции долгое время болталась неподалёку от зоны вылета, а финишировала в итоге на 13-м месте, оторвавшись от 18-го всего на семь пунктов. Но даже с учётом кошмарной формы «фиалок» лёгкой прогулки у миланцев не было.

Дома в Серии А они выиграли со счётом 4:3, хотя до 87-й минуты даже уступали. На выезде победа получилась проще по счёту (2:0), но не по игре. А вот в 1/8 финала Кубка Италии всё решилось вовсе в дополнительное время. Основное завершилось со счётом 1:1, а победный гол Ромелу Лукаку забил на 119-й минуте.

Теперь фактурный бельгиец вернулся в Англию, однако на результатах нерадзурри заметным образом это не отразилось. По итогам четырёх туров они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. Добыли три победы и скатали одну ничью. Порядок и с эффективностью: забили 15 голов, пропуская в среднем один мяч за игру.

Другое дело, что «Фиорентина» в новом розыгрыше Серии А уже не борется за выживание, как это было в прошлом. После поражения от «Ромы» (1:3) в первом туре одержаны три победы подряд, в том числе над «Аталантой» (2:1). Промежуточным пятым местом в таблице вполне можно гордиться.

При этом преимущества в свежести не должен получить никто. Предыдущие встречи конкуренты провели в субботу. «Интер» втоптал в газон «Болонью» (6:1), тогда как победа «Фиорентины» оказалась более скромной — выездные 2:1 с «Дженоа». На поле на замену даже вышел Александр Кокорин!

Это первая официальная игра россиянина за последние четыре месяца, но 10 минут в концовке умудрился отличиться лишь грубым фолом. Отделался жёлтой карточкой, но получил неодобрение итальянской публики в СМИ. Некоторые болельщики не стеснялись в выражениях, ведь россиянин вполне мог быть удалён с поля. Зато с лучшего места увидел голы Джакомо Бонавентуры и Доменико Кришито.

Нападающему явно не хватает игровой практики, в старте против «Интера» Кокорина точно не будет. Хотя у «Фиорентины» даже так есть неплохие шансы дать фавориту бой. Дело в том, что миланцам на «Артемио Франки» обычно не везёт. За 10 последних случаев они победили только два раза, а проиграли целых четыре.

При этом «Фиорентина» в 17 из 20 предыдущих домашних матчей в целом даже в плохой форме забивала как минимум один гол. «Интер» же в новом сезоне оставил свои ворота сухими лишь однажды. Понятно, что гости логично идут фаворитами, «фиалки» с новым тренером вполне могут попробовать сыграть от себя. Мы бы проверили голы в обе стороны. А если повезёт, ближе к финальному свистку на поле вновь появится Кокорин.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Интер» 21 сентября 2021 года

«Интеру» предстоит выезд во Флоренцию, где ему сильно не везёт. Конечно, миланцы справедливо приедут фаворитами, но «Фиорентина» сейчас в порядке. Особенно на контрасте с прошлым сезоном. Давать бой просто обязана. Ждём обоюдоострую игру с голами в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.62.