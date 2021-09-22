«Севилья» – «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Валенсия» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.



«Валенсия» героически билась с «Реалом», даже понесла потери – Карлос Солер получил травму и в этом матче не сыграет. Если бы не ошибка грузинского голкипера «Валенсии» в концовке матча, то она не должна была проигрывать. Очень здорово команда выглядела, видно, что сейчас она в хорошей форме.



«Севилье» повезло в матче с «Реалом Сосьедад». Матч завершился вничью 0:0, при том, что в первом тайме Диего Карлос опять привёз себе пенальти, но Оярсабаль его не забил.



В 9 из 11 очных матчей в Севилье команды не забивали более двух мячей. Мне видится этот матч не очень результативным. «Севилья», когда надо, может собраться и сыграть строго в обороне, а «Валенсия» в гостях вряд ли будет играть с шашкой наголо. Я жду от этого матча упорной борьбы в центре поля с небольшим количеством забитых мячей», — сказал Генич.