«Челси» – «Астон Вилла»: прогноз Егора Титова на матч Кубка лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» – «Астон Вилла» в 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.36.
«Команды буквально пару недель назад уже встречались в чемпионате. И тогда «Челси» выиграл убедительно по счёту — 3:0. Но по игре всё было далеко не так просто. Бирмингемцы имели немало своих моментов, где-то вратарь потащил, где-то Силва буквально вынес мяч из ворот. «Челси» же гораздо бережнее отнесся к своим моментам. Последний гол забил уже в компенсированное время.
«Челси» сейчас в огромном порядке. Недаром он выиграл у «Тоттенхэма» только что, забив три безответных мяча. Недаром он лидирует. Но «Астон Вилла» всё-таки не самый лёгкий соперник. Об этом говорит то, что в минувшем туре был крупно обыгран крепкий «Эвертон» — 3:0.
Но всё-таки «Челси» играет на своём поле. Об этом не стоит забывать. И у него гораздо больше возможностей для ротации состава. Скамейка там практически не хуже, чем основа. С первых минут в выходные не играли Канте, Сауль, Чилуэлл, Зиеш, Вернер. Наверняка все они появятся в среду. У «Астон Виллы» таких возможностей нет. Поэтому поставлю на победу «Челси» с форой (-1,5) мяча. Думаю, Тухель хочет в этом сезоне бороться абсолютно за все трофеи», — сказал Титов.
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