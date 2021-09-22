«Торпедо» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Йокерит».



Ставка: победа «Йокерита» в основное время за 2.25.



«С одной стороны, «Йокерит» нынче разошёлся, раздухарился и выносит вперёд ногами всех, не спрашивая имён и фамилий. «Торпедо» со своей действующей серией из трёх поражений на фоне горячих финских парней выглядит этаким мальчиком для битья. К которому надо приехать, дать в лоб, вытереть об упавшее тело ноги и ехать дальше.



С другой стороны, «Йокериту» матчи в Нижнем Новгороде даются крайне тяжело. Причём соперники могут находиться в противоположных концах турнирной таблицы или даже турнирных таблиц (поскольку, скажем честно, «Торпедо» уже задрало гонять с Запада на Восток и обратно), но в Нижнем финнам реально тяжко. И даже имея достаточно приличное преимущество по победам в личных встречах, «Йокерит» из шести последних матчей регулярного чемпионата в Третьей столице проиграл пять.



Таким образом, мы имеем две взаимоисключающие тенденции, и осталось понять, какая из них сработает. Посмотрев матч финнов в Ярославле, смею предположить, что сработает первая. Просто потому, что «джокеры» нынче реально сильны, а «Торпедо» пока больше мотает из стороны в сторону.



Итак, гостевая победа «Йокерита» в матче с небольшим общим количеством заброшенных шайб (что-нибудь вроде 1:3 или даже 0:2), конечно же, в основное время. И без особого напряжения со стороны победителей», — сказал Лебедев.