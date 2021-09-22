«Челси» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч 1/16 финала Кубка лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2021/2022 «Челси» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Челси» за 1.48.



«Кубок лиги – турнир экспериментальный. Конечно, если говорить о «Челси», то синие должны выставить резервный состав на эту игру. Если бы дело происходило в чемпионате, то у «Астон Виллы» не было бы никаких шансов даже на гол.



Мне кажется, что правильнее сыграть на то, что «Челси» будет экономить силы, чтобы добиться победы малой кровью. Хотя молодёжь будет стараться показать себя.



Мы недавно видели, как лондонцы со свистом разгромили бирмингемцев. О каком-то реванше говорить не приходится. Также не стоит вспоминать, что предыдущие матчи между командами были верховыми, а они обе забивали. Это уже совсем другая история.



Поэтому я предлагаю взять верные исходы матчей. Я уверен на 10 из 10, что «Челси» выиграет. Также я бы взял ТМ (2.5)», — сказал Казаков.