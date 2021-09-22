«Реал Мадрид» — «Мальорка»: прогноз Егора Титова на игру 6-го тура Примеры 22 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Мальорка» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.77.
«Реал» буквально неудержим на старте сезона. Казалось, что команде будет тяжело, всё-таки ушёл важный игрок для обороны — Варан. В целом команда достаточно возрастная, Кроос сейчас играть не может. Но только один матч пока не удалось выиграть — у «Леванте» (3:3). Да, в некоторых только в концовках удавалось вырывать победы, как с «Интером» (1:0) и «Валенсией» (2:1) на прошедшей неделе. Но главное — результат. И команда достаточно много забивает в среднем.
«Мальорка» в целом немного пропускает, но не думаю, что под напором атак «Реала», ещё и в гостях, она справится. Анчелотти видит, что «Атлетико» раз за разом вырывает победы в концовках, поэтому нельзя давать слабину. Вряд ли будет большая ротация в этой встрече. Бензема альтернативы толком нет. И он сейчас в сумасшедшей форме. Ему и отдых особый не нужен.
Как мне кажется, «Реал» на «Бернабеу» при болельщиках свои 3 мяча точно забьёт, а сумеет ли «Мальорка» хотя бы одним ответить, есть сомнения. Сыграл бы осторожно «Реал» с форой (-1.5) мяча», — сказал Титов.
- 22 сентября 2021
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:00
- 21 сентября 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45