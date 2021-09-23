«Торино» — «Лацио»: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата Италии

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Торино» — «Лацио».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«Мидвик нас ожидает. Эта игра пройдёт 23 сентября, в четверг. Прямо сейчас «Лацио» и «Торино» похожи, нет не по игре. Потому что главные тренеры — это догматики, Сарри и его «саррибол» и Иван Юрич со своим прессингом. Не просто так Ивана Юрича называют сыном и учеником Джана Пьеро Гасперини. Но команды меняются, команды в каких-то матчах показали, что вот вроде как начинает работать эта новая игра. Как это было в матче «Салернитана» — «Торино», как было в матче «Лацио» — «Специя», где удалось уверенно своих соперников переиграть.



Были далеко не совсем убедительные игры. У «Лацио» это была игра с «Миланом», которая пришлась сразу же после «Специи». «Милан» убедительно переиграл «Лацио», но и после этого в Лиге Европы «Галатасарай» сумел переиграть «Лацио». При всём этом команда забивает практически всегда. Здесь, кажется, нужно немного перестраховаться, что обе команды забьют. Коэффициент находится на отметке 1.65. Обе команды атакующие. Ставим на «обе забьют» и смотрим итальянский футбол посреди недели», — сказал Наливайко.