«МЮ» — «Астон Вилла»: где покажут, смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ

25 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 14:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.



Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. А поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

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