«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Премьер-Лиги «Зенит» — «Крылья Советов».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.09.

«Чемпион России стартовал уверенно в Премьер-Лиге, где пока не встречает серьёзного сопротивления. За восемь туров «Зенит» записал на свой счёт шесть побед и дважды сыграл вничью.



После трёх успешных игр подряд с ЦСКА, «Ахматом» и «Рубином» Санкт-Петербург возглавляет турнирную гонку и опережает ближайшего противника на четыре пункта.



«Крылья Советов» стартовали достаточно резво. Три победы «крылышки» добыли в четырёх последних турах. Я считаю, что шансов у гостей сегодня нет. После классного матча с «Рубином», где чемпион был на высоте, разобраться с Самарой особого труда не составит. Все иностранцы и Артём Дзюба в хорошем состоянии.



Думаю, гостям не дадут даже подойти к воротам. Ставлю на уверенную победу фаворита».

По какому каналу покажут матч «Зенит» — «Крылья Советов»?