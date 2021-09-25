«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 25 сентября

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.95, победа «Сити» по угловым в первом тайме за 1.85.

«С момента, как Тухель пришёл в «Челси», он трижды противостоял команде Гвардиолы и трижды побеждал, включая финал Лиги чемпионов.



Если говорить о положении вещей сейчас, то «Сити» никак капитально не изменился, а «Челси» стал ещё более мощным коллективом. Стиль Тухеля, который он привил «Челси», как нельзя лучше подходит к тому, чтобы противостоять звёздной команде Гвардиолы. Не думаю, что игра будет сильно отличаться по наполнению от предыдущих – «Манчестер Сити» побеждает по статистическим показателям, а на деле «Челси» выходил победителем. Предположу, что примерно то же самое будет и на этот раз.



«Челси» уже 33 раза при Тухеле не проигрывает и при этом играет тотал меньше 3.5. Думаю выбрать эту ставку и на этот раз – «Челси» не проиграет при тотале меньше 3.5. Можно взять более аккуратный вариант – 1Х и тотал меньше 4,5. Также мне понравился вариант с победой «Сити» по угловым в первом тайме. Скорее всего, «Сити» будет владеть территориальным преимуществом в первом тайме».

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