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«Металлург» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Магнитогорске

«Металлург» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Магнитогорске
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Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 4.00.

«Для меня небольшим фаворитом является «Металлург», да и сейчас он играет дома. Хотя, конечно, ЦСКА бьётся в каждой игре, вряд ли армейцы проиграют в основное время. Противники примерно равны, можно поставить на ничью в основное время, тем более что в матче «Автомобилист» — ЦСКА я ставил на ничью, и команды сыграли со счётом 2:2. Предстоящие соперники очень давно не играли вничью, думаю, сейчас эта серия может прерваться.

Если говорить про количество шайб, то ЦСКА в последних выездных матчах много не забрасывает. Сейчас жду от команды Фёдорова 2-3 шайбы, поэтому предполагаю счёт 2:2 или 3:3 в основное время.

Для ЦСКА это четвёртый выездной матч подряд, армейцам будет тяжело, но, с другой стороны, «Металлург» провёл выездную серию, летал на Дальний Восток, поэтому можно сказать, что команды в примерно равных условиях».

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