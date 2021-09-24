«Гройтер Фюрт» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Бундеслиги

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 6-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Гройтер Фюрт» — «Бавария».



Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3.5 за 1.82.



«Бавария» в последнее время раскочегарилась и выносит всех в одну калитку — ей неважно, «Барселона» это или «Бохум».



У «Гройтер Фюрт» нет никаких шансов избежать экзекуции — баварцы ловят кайф от того, как они играют в футбол. Большинство футболистов ещё и бегут хорошо при Нагельсмане – в отличие от прошлого сезона, «Бавария» пробегает больше всех в Бундеслиге, при том, что она в большинстве случаев больше владеет мячом. Это говорит о том, что предсезонка была проведена не зря, а сейчас команда по полю буквально летает.



Наиболее спокойная ставка на этот матч — индивидуальный тотал на «Баварию». Я бы взял тотал больше 3.5 — думаю, что голов пять «Бавария» обязана отгрузить», — сказал Дементьев.