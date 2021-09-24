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Маттео Берреттини — Феликс Оже Альяссим: прогноз Сергея Фомина на матч Кубка Лэйвера

Маттео Берреттини — Феликс Оже Альяссим: прогноз Сергея Фомина на матч Кубка Лэйвера
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Кубка Лэйвера Маттео Берреттини — Феликс Оже Альяссим.

Ставка: ТБ 19.5 за 1.57.

«Это будет второй матч дня, в первом сыграет Рууд против Опелки, тот матч ставками пока не трогаем, а здесь, забегая наперёд, скажу, смело заиграем верховой тотал.

Покрытие конечно для помещения не самое быстрое, но и не медленное. Оба игрока с подачами, играть могут «на холдах». Учитывая статус турнира, а ведь это шоу для зрителей, матчи ожидаем зрелищные, где интрига живет долго.

Судя по прошлым розыгрышам Кубка Лэйвера, без борьбы тут почти ничего не происходит. 90% матчей на ТБ, так что и здесь ожидаем верх. Добавим тайбрейк для риска. Но основная ставка именно на общий тотал», — сказал Фомин.

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