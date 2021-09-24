Бой Диаз — Лоулер: где смотреть онлайн, прямая трансляция UFC 266, прогнозы и ставки

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 266. В одном из боёв встретятся ветераны промоушена Ник Диаз и Робби Лоулер. Начало боя — не ранее 06:15 мск 26 сентября. Смотреть онлайн этот и другие бои UFC 266 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатрах Wink и More.tv.



По оценке букмекеров, явный фаворит предстоящего боя — Робби Лоулер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.75, это примерно 55% вероятности. Шансы Диаза оценивают коэффициентом 2.13 (43%). На ничейный исход предлагают коэффициент 51.00 (2% вероятности).



На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку за 1.50, обратный исход идёт за 2.50.