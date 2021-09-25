«МЮ» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 1.60.

«В предыдущем туре «Юнайтед» на выезде в драматичной борьбе вырвал победу у «Вест Хэма» (2:1) благодаря голам Роналду и Лингарда. Де Хеа отразил пенальти на последних минутах. «Астон Вилла» дома в предыдущем туре разгромила крепкий «Эвертон» 3:0.



Историческая статистика однозначно видит фаворитом «Манчестер Юнайтед». Он не проигрывает «Астон Вилле» уже 17 матчей кряду: 14 побед и три ничьи. В последний раз бирмингемцы побеждали «Юнайтед» почти 12 лет назад 1:0. Кстати, за «Астон Виллу» выступает единственный действующий игрок того матча — Эшли Янг, успевший за 12 лет сыграть не только за «Манчестер Юнайтед», но и за «Интер». Вновь он вернулся в родную «Виллу».



Предположу, «Манчестер Юнайтед» продолжит свою серию в противоборстве с «Астон Виллой». Ставлю на то, что хозяева победят с форой (-1)».