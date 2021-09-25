Энтони Джошуа — Александр Усик: прогноз Вадима Тихомирова на бой

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик в тяжёлом весе за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Ставка: победа Усика за 3.32.

«В Великобритании Энтони Джошуа принимает Александра Усика. Безусловно, это самый интересный бой года, а может, и нескольких последних лет.



Я не очень понимаю, почему Джошуа видят настолько большим фаворитом. Да, у него были более именитые оппоненты, но они были возрастные и не настолько классные, как Усик. Владимиру Кличко было 40, Поветкину – 39, Пулеву – примерно столько же. А сейчас перед Джошуа появится свежий, тренированный, очень техничный Усик, которому гораздо меньше, чем тем бойцам, о которых я говорил.



Понятно, что Усик поднимается в весе, но посмотрите статистику! Джошуа очень крупный, но на последних взвешиваниях он был 107-109 килограммов, Усик весит около 100 килограммов. Он в очень хорошей форме, а разница в весе не такая большая и не выглядит критичной.



Понятно, что Джошуа может быть фаворитом за счёт домашних условий – это пугает больше всего. Будет ли маленький ринг, по которому Усику будет сложно перемещаться, будут ли судьи, которые каждый спорный раунд будут отдавать в пользу Джошуа, будет ли покрытие ринга таким, в котором ноги Усика будут вязнуть, с которым не будет жёсткого сцепления. Это пугает очень сильно, тем не менее коэффициент выше тройки на Усика мне кажется очень хорошим.



В этом бою трудно понять, кто победит, поэтому я бы ставил на более высокий коэффициент и надеялся бы на удачу».

Прогноз Александра Емельяненко на бой Джошуа — Усик.