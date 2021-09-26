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«Лацио» — «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на римское дерби в Серии А

«Лацио» — «Рома»: прогноз Максима Калиниченко на римское дерби в Серии А
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Рома».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.95.

«Соперники являются конкурентами за попадание в еврокубковую зону. «Рома» вот и вовсе идёт на четвёртом месте с 12 баллами. Ну а «Лацио» располагается пока на седьмой строчке, имея на четыре очка меньше, чем географический сосед.

Обе команды сменили тренеров летом: в «Лацио» пришёл Сарри, а в «Рому» — Моуринью. Пока что именно клуб португальца показывает себя лучше. Он в чемпионате только один раз потерял очки в матче с «Вероной» (2:3).

А вот «Лацио» не может выиграть уже в трёх турах подряд. Причём один раз он не смог выиграть у «Кальяри» из зоны вылета (2:2). Так что у меня есть определённые вопросы к этой команде. Кажется, Сарри предстоит достаточно работы.

Ну а Моуринью в очередной раз очень ярко стартовал с новой командой. Посмотрим, как «Рома» пойдёт дальше в сезоне. В этом же матче обе команды наверняка устроят настоящий гладиаторский поединок.

Жду голов с обеих сторон, точно. Думаю, клубы покажут атакующий футбол. Ставлю на то, что обе команды забьют, а тотал будет больше 2.5 голов».

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