«Реал» — «Вильярреал»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Примеры
Поделиться
Сегодня, 25 сентября, в 22:00 по московскому времени начнётся матч испанской Примеры «Реал» — «Вильярреал». Кто победит? У вас есть шанс получить фрибет 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус, выполнив простые условия:
1. Скачай приложение «Фонбет».
2. Зарегистрируйся в приложении.
3. Получи бесплатную ставку 1000 рублей.
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 24 сентября 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:00
Партнерский контент