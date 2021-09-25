«Реал» — «Вильярреал»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Примеры

Сегодня, 25 сентября, в 22:00 по московскому времени начнётся матч испанской Примеры «Реал» — «Вильярреал». Кто победит? У вас есть шанс получить фрибет 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.



Забери свой бонус, выполнив простые условия:



1. Скачай приложение «Фонбет».



2. Зарегистрируйся в приложении.



3. Получи бесплатную ставку 1000 рублей.