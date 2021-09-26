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«Барселона» — «Леванте»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Леванте»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Леванте».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

«Барселона» пока не знает поражений. Каталонцы потеряли несколько важных игроков, что моментально отразилось на результатах. После пяти туров сине-гранатовые добыли две победы и три ничьи, что принесло девять баллов — на семь меньше, чем у лидера. Непривычно видеть средние показатели «Барсы» по забитым мячам.

«Леванте» пока без побед. «Лягушки» записали на свой счёт четыре ничьи, что принесло четыре очка и 16-е место в шаге от зоны вылета. Показатели атаки ненамного лучше, чем у сегодняшних хозяев, но свой мяч за игру валенсийцы забивали.

Я ожидал тяжёлый матч сине-гранатовых с «Кадисом», но в общем «Барса» выглядела прилично и просто не повезло. Для «Леванте» поединки с каталонцами носят особый характер, и дополнительная мотивация не требуется.

Всё-таки «Барселона» остаётся флагманом Ла Лиги и сегодня имеет больше шансов на успех. Ожидаю забитые мячи в исполнении команд, но победу за счёт класса и домашней арены отдаю каталонцам. Моя ставка – победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 голов».

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