Джошуа — Усик: прогноз Григория Дрозда на бой 26.09.2021

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд дал прогноз на бой Энтони Джошуа — Александр Усик.
Ставка: победа Джошуа за 1.42.
«Я буду следить за боем. Отдаю предпочтение Энтони Джошуа в этом поединке: примерно 60 на 40 или 55 на 45. Я думаю, что оба бойца готовы максимально. Для Джошуа, который защищает титул чемпиона мира, подготовка должна быть идеальной. А у Саши Усика такая же возможность – сделать историю и перейти на другую категорию в статусе претендента. Это тоже сумасшедшая мотивация, поэтому я думаю, что он будет очень хорошо готов.
Наверное, тут можно сказать про скорость и стиль Саши. Быстрота рук и ног – это такие преимущества его. На стороне Джошуа габариты и сила удара, опыт и физическая мощь, сила, функционал. Тот, кто лучше сможет использовать свои плюсы и навыки, тот, наверное, и победит.
Возможно, что никто не будет рисковать, потому что опытные бойцы иногда осторожничают, просчитывают риски. Тогда бой может быть немного скучноватым, я этот вариант не исключаю. Но мне видится, что, будучи претендентом на титул чемпиона мира в тяжёлом весе, Саша обязан рисковать, идти в обмен и обострять бой. Я бы очень хотел, чтобы он был динамичным», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.
Прогноз Тайсона Фьюри на бой Джошуа — Емельяненко.
- 25 сентября 2021
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