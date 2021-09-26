«Бетис» — «Хетафе»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Испании

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» — «Хетафе».
Ставка: «Хетафе» не проиграет за 2.09.
«Про «Бетис» можно сказать, что эта команда имеет то, что она заслуживает. В большей степени результаты игр с участием подопечных Мануэля Пеллегрини закономерны. Сейчас они занимают восьмое место в испанском чемпионате, набрав девять очков.
«Хетафе» мне по-человечески жалко, поскольку этот клуб уж точно не наиграл на шесть поражений подряд. В каких-то встречах мадридцы не смогли реализовать свои возможности, а где-то банально не дотерпели до финального свистка. Самое обидное – игры с «Севильей» и «Атлетико». Коллектив Мичела находится на последней строчке таблицы.
Хозяева обычно проводят несколько интенсивных отрезков в играх. Если в одной из таких попыток удаётся забить гол, то они снижают оборону и начинают больше рассчитывать на ответные атаки. Гости же чаще всего держат не самый высокий темп, заставляя оппонентов к нему привыкать. Я не думаю, что зелёно-белым будет комфортно биться с таким противником, который ещё и выйдет на поле с крупным желанием исправиться. Полагаю, у «Хетафе» есть хорошие шансы впервые не проиграть».
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