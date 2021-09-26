«Барселона» — «Леванте»: где будет трансляция, смотреть онлайн, прямой эфир матча

26 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте». Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Леванте» оценён экспертами в 6.60. А ставки на ничью принимаются за 4.85.
Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.70.
Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Леванте».
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