Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Леванте»: где будет трансляция, смотреть онлайн, прямой эфир матча

«Барселона» — «Леванте»: где будет трансляция, смотреть онлайн, прямой эфир матча
Комментарии

26 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте». Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Леванте» оценён экспертами в 6.60. А ставки на ничью принимаются за 4.85.

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.70, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.70.

Прогноз Александра Мостового на матч «Барселона» — «Леванте».

«Барселона» — «Леванте». Отставка Рональда Кумана — лишь вопрос времени «Барселона» — «Леванте». Отставка Рональда Кумана — лишь вопрос времени
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021