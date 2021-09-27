«Барыс» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.20.



«И «Барыс», и «Автомобилист» в предыдущем туре провели изматывающие матчи, вышедшие за пределы основного времени. Казахстанцы победили, екатеринбуржцы, наоборот, но согласитесь, что соперник у вторых был куда сильнее, чем у первых. И очко, набранное «Автомобилистом» в Челябинске, весит, пожалуй, тяжелее тех двух очков, что «Барыс» дома вымучил у полуживой «Сибири».



Именно это сравнение и делает для меня «автомобилистов» фаворитами предстоящей встречи, хоть и придётся уральцам опять играть на выезде. В последнее время в столице братского Казахстана они играют серединка-наполовинку, как, собственно говоря, и дома. То есть для этой пары в целом перпендикулярно и фиолетово, где играть.



Итак, повторюсь, считаю «Автомобилист» в целом более системной и организованной командой. И этого, по моему разумению, должно хватить для набора двух очков в Казахстане. Причём набора в основное время, хоть и с минимальным счётом.



В конце концов положение в текущей турнирной таблице тоже кое-что да означает», — сказал Лебедев.