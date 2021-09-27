«Северсталь» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Сибирь».



Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 3.10.



«Неисповедимы пути Господни и календаря Континентальной лиги. «Северсталь» мало того, что играет дома, так ещё между вторым и третьим матчами домашней серии получила четырёхдневный отпуск. Тогда как «Сибирь» играет через сутки, да ещё с перелётами.



Но это, конечно, так. Брюзжание в пользу бедных. Все проведут одинаковое количество матчей за один и тот же временной отрезок плюс-минус день-два, и на длинной дистанции это не будет иметь никакого значения. Точно так же не имеет никакого значения, что именно мы думаем о «Северстали», поскольку она с самого начала сезона вгоняет в краску всех экспертов и заставляет их сомневаться в собственных умственных способностях.



С «Сибирью» полегче. В чём не откажешь Мартемьянову, так это в умении достаточно быстро научить любую команду вгрызаться в результат. Вот и «Сибирь» научилась вгрызаться. С заброшенными шайбами, конечно, тяжелее, да и нет сейчас в составе новосибирцев тех, кто может в одиночку тащить на себе матч, причём делать это у чужих ворот.



В Череповце «Сибирь» тоже будет вгрызаться. Поэтому сверхважным оказывается фактор быстрой шайбы. Сумеет «Северсталь» её забить – сибирякам придётся раскрываться, и на этом хозяева запросто могут накидать им полную «авоську». Не сумеют – и унылые единицы, а то и ноли на табло могут преследовать команды до самой сирены на овертайм.



Мне почему-то более вероятным кажется вариант под № 1. С быстрой шайбой «Северстали» и весёлой круговертью до самого конца. В результате череповчане одержат домашнюю победу в основное время и с приличным преимуществом шайбы этак в две-три», — сказал Лебедев.