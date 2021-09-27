«Урал» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 9-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Арсенал» Тула в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Арсенал» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.15.



«Арсенал» после смены тренера стал выглядеть куда живее. Команда берёт очки и много забивает. Два забили ЦСКА, три — «Нижнему Новгороду». Это хороший результат для команды. Она постепенно выбирается из низов. «Урал» тоже поменял тренера по ходу сезона: вместо Матвеева пришёл Шалимов. Но такого эффекта от перестановки не было. Всё, чем может гордиться «Урал» за последние матчи, это ничья с «Локомотивом» в прошлом туре (0:0). Но главная проблема у «Урала» остаётся — команда чрезвычайно мало забивает. Очень мало. Бикфалви подзатух, в атаке толком никого нет, молодёжь себя не проявляет. Не знаю, как Шалимов будет с этим бороться.



В этом матче «Арсенал» мне видится фаворитом. Он поймал кураж, состав у него значительно мощнее. И раз пошло в последних играх, то нужно этим пользоваться. Нужно забивать и забирать очки.



Мне нравится ставка — «Арсенал» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча. В обороне у Тулы порядка нет. Возможно, «Урал» наконец-то забьёт. Но огневая мощь у Тулы есть, поэтому 1-2 мяча забить должны», — сказал Титов.