«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Брайтон».



Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 3.10.



«Стекольщики» находятся не в самой лучшей форме и имеют в своём активе только пять баллов. Справедливости ради больших ожиданий не было, задача команды — сохранить прописку. После сенсационной победы над «Тоттенхэмом» (3:0) они не смогли развить успех и уступили «Ливерпулю» (0:3).



На мой взгляд, букмекеры сильно недооценивают хозяев поля в этой паре. Дома они демонстрируют классную игру, что не так давно показали со «шпорами». В этом сезоне они ещё не пропускали в родных стенах.



«Альбион» стал заметно прогрессировать в последние годы, а на данный момент и вовсе располагается в верхней половине турнирной таблицы. Четыре из пяти туров завершились победой, а единственное поражение клуб потерпел в противостоянии с ливерпульским «Эвертоном» (0:2).



По моему мнению, стоит присмотреться к ставке против «чаек». Слишком уж везло им в плане реализации, вряд ли в очередной раз получится удивить оппонента. Думаю, на выезде им придётся сложно», — сказал Павлюченко.