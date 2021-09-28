«Шахтёр» — «Интер»: эксперты оценили шансы украинского клуба в матче Лиги чемпионов

28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер». Начало игры — в 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.



Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» Донецк — «Интер» Милан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.71. Гол Лаутаро Мартинеса идёт за 2.00, гол Хакана Чалханоглу — за 4.50, гол Лассина Траоре — за 3.70.

Где покажут матч «Шахтёр» — «Интер»?