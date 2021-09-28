«Шахтёр» — «Интер»: эксперты оценили шансы украинского клуба в матче Лиги чемпионов
Поделиться
28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Интер». Начало игры — в 19:45 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.
Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» Донецк — «Интер» Милан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.71. Гол Лаутаро Мартинеса идёт за 2.00, гол Хакана Чалханоглу — за 4.50, гол Лассина Траоре — за 3.70.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 27 сентября 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 26 сентября 2021
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
Партнерский контент