«Боруссия» Д — «Спортинг»: ставка Максима Калиниченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Спортинг».



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.13.



«В группе С во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов сойдутся дортмундская «Боруссия» и «Спортинг». Интересная встреча двух команд, которые претендуют на выход в плей-офф еврокубка.



«Спортинг» в первом туре опростоволосился у себя дома в игре с «Аяксом». Пропустили португальцы сразу пять мячей и проиграли – 1:5. Сейчас они едут в гости в Дортмунд, где их, думаю, ничего хорошего уже тоже не ждёт.



«Боруссия» — не совсем тот мощный клуб, который мы привыкли видеть. Сейчас чёрно-жёлтых достаточно часто «болтает». Однако имеют дортмундцы достаточно хороших игроков. Хотя бы одного Холанда хватит, чтобы доставить проблем обороне соперника.



По моему мнению, сейчас «Спортинг» едет в Дортмунд не в самом лучшем настроении. После такого домашнего провала португальцы, конечно, хотят реабилитироваться. Однако «Боруссия» — не та команда, которая легко упустит своё. Тем более что в первом туре чёрно-жёлтые с трудом, но выиграли у «Бешикташа» (2:1).



Сейчас немцы хотят упрочить свои шансы на лидерство в группе. Я думаю, хозяева поля в этом матче будут рвать и метать. Мой вариант ставки здесь простой – победа «Боруссии» с форой (-1.5) мяча», — сказал Калиниченко.