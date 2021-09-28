«Боруссия» Д — «Спортинг»: прогноз Романа Нагучева на игру Лиги чемпионов 28 сентября

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг».
Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.02.
«Дортмундская «Боруссия» и «Спортинг» в эти выходные сыграли по-разному, но это не должно никого вводить в заблуждение. «Спортинг» лишь на 98-й минуте забил с пенальти. Дортмунд вдесятером проиграл «Боруссии» из Мёнхенгладбаха со счётом 0:1.
Учитывая, как складывались дела в начале сезона, когда «Спортинг» проиграл со счётом 1:5 «Аяксу», а «Боруссия» удачно начала, победив «Бешикташ», подозреваю, что не очень хорошая форма «Спортинга» и неплохая результативность «Боруссии» должны найти друг друга.
«Боруссия» выиграет и победит крупно. Холланд находится в великолепной форме, это раз. После поражения, как правило, следует реабилитация, а «Боруссия» играет дома. В родных стенах Дортмунд не такой, как в гостях, против Мёнхенгладбаха, к примеру.
Поэтому предлагаю два варианта. Для тех, кто не хочет рисковать — победа «Боруссии» с форой (-1.5) за двойку. А кто готов рискнуть, но с расходом, то победа «Боруссии» с форой (-2) с коэффициентом почти под тройку.
Это очень хорошие и рабочие варианты, и каждый из них процентов на 70 может сбыться», — сказал Нагучев.
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