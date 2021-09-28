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«Милан» – «Атлетико»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов 28 сентября

«Милан» – «Атлетико»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов 28 сентября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Атлетико» Мадрид во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: «Атлетико» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.32.

«Милан» очень здорово начал сезон в Италии: пока всего одна ничья в матче с «Ювентусом», в остальных встречах были одержаны победы. Но в Лиге чемпионов будет сложно. Начали с поражения в Ливерпуле — 2:3, хотя после первого тайма вели со счётом 2:1. Группа невероятно сложная, проходных встреч просто нет. «Атлетико» в первом туре сыграл 0:0 с «Порту» на своём поле. Каждая команда здесь способна выйти дальше, хотя на бумаге «Ливерпуль» и «Атлетико» вроде бы выглядят более мощно.

Но в последних турах «Атлетико» играет неубедительно. Еле-еле победили «Хетафе», удаление у соперника помогло, теряли очки с «Атлетиком» и «Вильярреалом» на своём поле, а в последнем туре просто проиграли скромному «Алавесу». Голы даются с большим трудом.

У «Милана» есть голевая норма — почти в каждой встрече команда забивает по два мяча. Вроде бы не много, но и не мало. Главный акцент сделан на организацию.

И в этой встрече я жду, что команды будут очень уважительно относиться друг к другу. Не думаю, что кто-то полетит вперёд с шашкой наголо. Все будут ждать ошибку. Поэтому много голов не жду. Поставлю на то, что «Атлетико» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча. Все-таки нынешний «Атлетико» опытнее этого «Милана», — сказал Титов.

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