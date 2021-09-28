«Шахтёр» — «Интер»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

Сегодня, 28 сентября, донецкий «Шахтёр» встречался с миланским «Интером». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершился со счётом 0:0.

«Шахтёр» имел заметное территориальное преимущество, владея мячом почти в два раза чаще. Обе команды создали примерно одинаковое количество моментов, однако вратари действовали безошибочно.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4200 рублей. Успех «Шахтёра» оценивался в 5.50, а победа «Интера» — в 1.65.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.20, на тотал меньше 1.5 гола — 4.50. «Обе забьют — нет» шёл за 2.17, а точный счёт 0:0 — за 15.0. Ставка «ничья в первом тайме и матче» оценивалась в 6.50.

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Зенит» — «Мальмё».