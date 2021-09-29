«Зенит» — «Мальмё»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 29 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё».



Ставка: ничья или победа «Зенита» в один мяч за 2.37.



«Зенит» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с «Челси». Выездная дуэль в Лондоне прошла неудачно для российского клуба, хотя команда смотрелась очень достойно.



В турнире Премьер-Лиги Санкт-Петербург идет без поражений – семь побед и два мирных исхода, которые принесли 23 балла и четыре очка отрыва от ближайшего преследователя.



«Мальме» пока второй в Аллсвенскан. В активе «бело-голубых» 12 побед и пять мирных исходов, что соответствует 41 баллу и второй позиции. В первой игре группового этапа Лиги чемпионов шведский коллектив на своем поле уступил «Ювентусу» (0:3).



Встречаются достойные соперники и до игры кажется, что «Зенит» должен легко выигрывать. Лично я так не думаю. На стороне российской команды домашний стадион, кроме того, в хорошей форме Малкон и Дзюба, да и все иностранцы в неплохой кондиции.



В составе шведов много легионеров, что дает некоторые шансы гостям. Лично я предлагаю сделать ставку на ничью или минимальную победу команды с берегов Невы», — сказал Мостовой.

Где смотреть матч «Зенит» — «Мальмё»?