«Зенит» – «Мальмё»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Мальме» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.02.



«Сейчас принято немного уничижительно говорить о наших клубах в Европе. Это логично, учитывая результаты. Но все-таки я бы не стал ставить на один уровень «Зенит» и «Мальме». Пусть будут те, кто считает, что здесь «Зенит» должен проиграть или не выиграть. На мой взгляд, «Зенит» явный фаворит и должен выигрывать уверенно. Нужно посмотреть на результаты «Мальме» в чемпионате, где он даже не лидер. Нужно посмотреть на то, как разобранный «Ювентус» за тайм уничтожил «Мальме».



«Зенит» научен горьким опытом прошлого сезона, когда мы все говорили, что минимум «Брюгге» он должен обыгрывать. Но мы видим сейчас, как хорош «Брюгге». «Мальме» все-таки гораздо слабее. Но «Зенит» обязан обратить внимание на стандарты шведского клуба, с которых он очень много не забивает.



Я думаю, сейчас «Зенит» сильнее, чем год назад. Это касается и состава, и качества игры. И «Мальме» он победит. Возьму его победу с форой (-1). Уверен в ставе на 8 из 10», — сказал Титов.

Где покажут матч «Зенит» — «Мальмё»?