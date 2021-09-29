«Зенит» — «Мальмё»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов 29 сентября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Мальмё».



Ставка: победа «Зенита» в 1-2 мяча за 2.10.

«Более лёгкого матча в Лиге чемпионов, чем дома с заштатным «Мальмё», быть не может. Думаю, что «Зенит» сможет победить. «Мальмё» даже в шведском чемпионате идёт не на первом месте и недавно не смог обыграть дома лидера турнира — «Юргорден». В скромном шведском чемпионате у «Мальмё» лишь 12 побед за 21 тур.



Команда, которая может позволить себе купить Малкома и Клаудиньо и не имеет серьёзных проблем с составом, должна брать три очка дома с таким соперником. Коэффициент на чистую победу «Зенита» ожидаемо не слишком велик – 1.6. Но мне нравится идея увеличить коэффициент аж до 2.10, поставив на то, что «Зенит» выиграет не с крупным счётом. Победа российской команды с разницей в один-два гола – вот наиболее вероятный исход матча в Петербурге», — сказал Вишневский.

Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «Зенит» — «Мальме».