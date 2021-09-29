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«Бавария» — «Динамо» Киев: прогноз Романа Нагучева на матч 2-го тура группового этапа ЛЧ

«Бавария» — «Динамо» Киев: прогноз Романа Нагучева на матч 2-го тура группового этапа ЛЧ
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» — «Динамо» Киев.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 голов за 1.65.

«Если бы в последнем туре Бундеслиги «Бавария» не осталась вдесятером, она забила бы гораздо больше мячей «Гройтер Фюрту» (3:1). Сейчас «Бавария» на коне. Она – один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Команда находится в такой форме, что просто не заметит киевское «Динамо». К сожалению, киевляне проиграют, а «Бавария» забьёт на своём поле больше трёх голов. Шансов у гостей не вижу», — сказал Нагучев.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Динамо» Киев.

«Бавария» — «Динамо» Киев. Без шансов для чемпиона Украины «Бавария» — «Динамо» Киев. Без шансов для чемпиона Украины
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