«Бавария» — «Динамо» Киев: прогноз Романа Нагучева на матч 2-го тура группового этапа ЛЧ
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» — «Динамо» Киев.
Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 голов за 1.65.
«Если бы в последнем туре Бундеслиги «Бавария» не осталась вдесятером, она забила бы гораздо больше мячей «Гройтер Фюрту» (3:1). Сейчас «Бавария» на коне. Она – один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Команда находится в такой форме, что просто не заметит киевское «Динамо». К сожалению, киевляне проиграют, а «Бавария» забьёт на своём поле больше трёх голов. Шансов у гостей не вижу», — сказал Нагучев.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Динамо» Киев.
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