«Бавария» — «Динамо» Киев: прогноз Романа Нагучева на матч 2-го тура группового этапа ЛЧ

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Бавария» — «Динамо» Киев.



Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 голов за 1.65.



«Если бы в последнем туре Бундеслиги «Бавария» не осталась вдесятером, она забила бы гораздо больше мячей «Гройтер Фюрту» (3:1). Сейчас «Бавария» на коне. Она – один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.



Команда находится в такой форме, что просто не заметит киевское «Динамо». К сожалению, киевляне проиграют, а «Бавария» забьёт на своём поле больше трёх голов. Шансов у гостей не вижу», — сказал Нагучев.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бавария» — «Динамо» Киев.