«Бавария» — «Динамо» Киев. Без шансов для чемпиона Украины

29 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Баварии»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Динамо» оценён экспертами в 25.00. Ставки на ничью принимаются за 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» 29 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Бавария» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. А поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» (29.09.2021)

Киевское «Динамо» в прошлом сезоне стало чемпионом Украины, что обеспечило прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Казалось, впереди праздник. Но всё закончилось в момент жеребьёвки этого самого этапа. Соперниками стали «Барселона», «Бенфика» и «Бавария».

Именно с последней командой подопечным Луческу предстоит встретиться во втором туре Лиги чемпионов. Причём на выезде. История противостояния, между прочим, очень богатая. Киевский и мюнхенский клубы играли друг с другом целых 10 раз. Правда, статистика тут никак не поможет.

Дело в том, что прошлая встреча случилась на стыке 1999 и 2000 годов. «Бавария» была грандом и тогда, но именно в те годы «Динамо» вполне могло составить немцам серьёзную конкуренцию. За киевлян среди прочих выступали Сергей Ребров и Андрей Шевченко. Те две игры тоже состоялись в рамках группового этапа ЛЧ. Дома «Динамо» выиграло 2:0, тогда как на выезде с боем уступило — 1:2.

Сейчас разница в классе, ясное дело, колоссальна. «Бавария» на протяжении последних лет 15 входит в число главных фаворитов Лиги чемпионов, тогда как «Динамо» даже до группового этапа Лиги чемпионов добирается далеко не всегда. Коэффициент на победу киевлян впечатляет — 32.0. И он более чем оправдан. Даже в гол верится с трудом.

Подопечные Юлиана Нагельсмана идут на серии из восьми побед. Неделю назад уничтожили в Бундеслиге «Бохум» (7:0), а на прошлых выходных не испытали проблем с «Гройтер Фюртом» (3:1). В целом же за последние шесть встреч пропустили всего два гола, при этом забив 34 раза… Давайте прописью: тридцать четыре мяча в восьми матчах!

С тем же «Гройтер Фюртом» прервалась великая серия Роберта Левандовского, который забивал в 19 матчах подряд. Наверняка поляк захочет перезапустить отсчёт в среду. Тем более он уже является одним из лучших бомбардиров этого розыгрыша Лиги чемпионов. А тут отличная возможность забить ещё пару-тройку голов.

Подопечные Мирчи Луческу сейчас явно не на ходу. Не самая уверенная игра с «Бенфикой» две недели назад (0:0), разгромное поражение от «Шахтёра» в матче за Суперкубок Украины (0:3)… Вряд ли ситуацию скрашивают скромные 2:0 с «Рухом» в УПЛ. С командами калибра «Баварии» некоторые футболисты и вовсе никогда в жизни не сталкивались.

Ещё одной проблемой киевлян станет немалое количество травмированных. Точно не сыграют Артём Беседин и Виталий Буяльский. Под вопросом участие Дениса Попова, Владислава Кулача, Эрика Рамиреса и Никиты Бурды. Все эти футболисты вполне могли выйти в стартовом составе. В то же время у мюнхенцев лишь две потери и обе далеко не ключевые — Корентен Толиссо и Кигсли Коман.

Сложно говорить о шансах киевского «Динамо» в матче с командой, забивающей 23 мяча в шести стартовых турах одной из сильнейших лиг мира. Тут стоит, скорее, поднимать вопрос о количестве голов, которое пропустят украинцы. Увы, прогнозы для бело-синих неутешительны. Кажется, нас ожидает разгром. Жалость мюнхенцам незнакома.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Динамо» Киев 29 сентября 2021 года

«Бавария» сделала уверенный шаг к досрочному выходу в плей-офф Лиги чемпионов, добыв уверенную победу над «Барселоной» (3:0). Шесть очков в двух стартовых турах должны поставить точку в вопросе о первом месте в квартете Е. Этим мюнхенцы и займутся в среду. Своё поле, скромный соперник. Голов будет много.

Ставка 1: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.70.

Ставка 2: «Динамо» не забьёт за 1.67.