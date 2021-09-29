«Зенит» — «Мальмё»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Зенит» — «Мальмё».



Ставка: победа «Зенита» за 1.60.



«В своем прогнозе я буду отталкиваться от «Зенита», его задач и от текущего состояния команды. Очевидно, что в этом сезоне самая главная задача для питерцев – не занять четвёртое место в группе. Понятно, что опять хочется выиграть чемпионат, побороться за Кубок, но это первостепенная задача, которая определит перспективы развития «Зенита» и тренерского штаба Сергея Семака.



Скорее всего, борьба пойдёт за третье место, потому что опередить «Челси» и «Ювентус» будет очень сложно. Именно поэтому ключевыми играми для «Зенита» будут не красивые по афише поединки с грандами, а поединки со скромным «Мальме». Конечно же, дома «Зенит» должен побеждать – это определяющая игра для всего турнира. Вполне возможно, «Зениту» вообще может хватить одной единственной победы для того, чтобы занять третье место. Надо выиграть дома, а потом не проиграть «Мальме» в гостях. Понятно, что это задача минимум, но я думаю, что «Зенит» будет ставить именно её. Думаю, что команда Семака с ней справится. Ставка на победу «Зенита» оценивается коэффициентом 1,60. Считаю, что это хорошее предложение.



У «Зенита» практически нет потерь, у него полностью боеспособный состав, он поймал свою игру, снова в полном порядке Дзюба. Давайте сегодня сыграем аккуратно – я выбираю ставку на победу «Зенита» за 1,60», — сказал Симонов.

Где смотреть матч «Зенит» — «Мальмё»?