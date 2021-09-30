«Легия» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы в Польше

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Легия» — «Лестер».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.29.
«Лестер» удивительным образом ковыряется в домашнем чемпионате: 1 победа в 5 матчах – для такой команды это плохая форма. Можно отметить, что была выдающаяся (с точки зрения эстетического восприятия) ничья с «Наполи». Но с точки зрения результата, безусловно, «Лестер» рассчитывал на домашнюю победу. В последней игре команда дома также потеряла очки, сыграв 2:2 с «Бернли».
У «Легии» прервалась серия из 3 победных матчей подряд – только что проиграли «Ракуву». Но я думаю, что у поляков весь фокус на игру с «Лестером» сосредоточен.
Команды результативные, обе бьют верхи. Поэтому здесь ОЗ и ТБ 2,5 смотрится вполне», — сказал Казанский.
- 30 сентября 2021
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 29 сентября 2021
-
21:46
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00