«Легия» — «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы в Польше

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Легия» — «Лестер».



Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.29.



«Лестер» удивительным образом ковыряется в домашнем чемпионате: 1 победа в 5 матчах – для такой команды это плохая форма. Можно отметить, что была выдающаяся (с точки зрения эстетического восприятия) ничья с «Наполи». Но с точки зрения результата, безусловно, «Лестер» рассчитывал на домашнюю победу. В последней игре команда дома также потеряла очки, сыграв 2:2 с «Бернли».



У «Легии» прервалась серия из 3 победных матчей подряд – только что проиграли «Ракуву». Но я думаю, что у поляков весь фокус на игру с «Лестером» сосредоточен.



Команды результативные, обе бьют верхи. Поэтому здесь ОЗ и ТБ 2,5 смотрится вполне», — сказал Казанский.