«Легия» — «Лестер». Учись, «Спартак»! Джейми Варди покажет класс в Польше

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Лестер». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Лестеру»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Легии» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Легия» — «Лестер» 30 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Легия» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. А поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Легия» — «Лестер Сити» (30.09.2021)

Так повелось, что британские клубы не всегда расставляют свои приоритеты в пользу Лиги Европы. Впрочем, у «Лестер Сити» немного другая ситуация. Подопечные Брендана Роджерса плохо стартовали в чемпионате Англии. Кажется, что при нынешней конкуренции напрямую пробиться в Лигу чемпионов гораздо проще будет через Лигу Европы.

Дело за малым — остаётся выиграть второй по значимости еврокубковый турнир в этом году. Благо соперником англичан по второму туру группового этапа станет польская «Легия». На первый взгляд, разница в классе такая, что гости должны брать три очка даже не вспотев. Давайте разбираться, так ли всё однозначно в действительности.

Любопытно, что лидером группы С, в которой, помимо «Лестера», находится ещё и «Наполи», по итогам первого тура является именно действующий чемпион Польши. Поляки в Москве одержали победу с минимальным счётом над «Спартаком», тогда как англичане скатали с итальянцами на своём поле результативную ничью (2:2), хотя до 69-й минуты даже вели с разницей в два мяча.

С момента завершения первого тура группового этапа Лиги Европы соперники провели по три игры на внутренней арене. У «Легии» в активе две победы и одно поражение, а «Лестер» собрал коллекцию из всех возможных результатов: одна победа, одна ничья, одно поражение. Впрочем, очевидно, что и уровень сопротивления сильно различался.

Тем не менее результаты подопечных Брендана Роджерса в нынешнем розыгрыше АПЛ откровенно не впечатляют. По итогам шести туров они располагаются лишь на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав всего семь очков. В активе две победы, ничья и три поражения. Отставание от зоны Лиги чемпионов уже сейчас составляет шесть пунктов.

Хотя положение бывшей команды Станислава Черчесова в чемпионате Польши выглядит ещё хуже. В прошлом сезоне она выиграла золотые медали, а теперь идёт на 15-й позиции. Да, есть две игры в запасе, но даже победы не обеспечат попадания в топ-5. Между тем лидирующий «Лех» оторвался уже на девять пунктов. Словом, форма варшавского клуба оставляет желать лучшего.

Сложно назвать заслуженной и победу «Легии» над «Спартаком». Россияне больше атаковали, на протяжении матча имели несколько возможностей отличиться. А в итоге не только не забили, но и пропустили решающий гол в самой концовке. Полякам, скорее, сильно повезло, и есть сомнения, что удача продлится в домашней игре со столь мощным оппонентом.

От формы предстоящих соперников мы бы отталкиваться не стали, а по мастерству исполнителей явным фаворитом выглядят гости. После домашней ничьей с «Наполи» Брендан Роджерс наверняка сделает выводы и обновит состав. Ждём с первых минут бессменного лидера атак Джейми Варди и проверим лобовую победу англичан. Коэффициент скромный, но играбельный — 1.67.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Легия» — «Лестер» 30 сентября 2021 года

«Легия» не смотрелась лучше московского «Спартака», поэтому вряд ли прыгнет выше головы в матче с «Лестером». Пусть и домашнем. Британцам нужны три очка, ведь пробираться в Лигу чемпионов, похоже, придётся через Лигу Европы. Конечно, всю основу на поле не ждём, но некоторые лидеры могут появиться с первых минут. Думается, для спокойной победы на классе этого хватит.

Ставка: победа «Лестера» за 1.67.