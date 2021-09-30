«Наполи» — «Спартак»: прямой эфир, смотреть онлайн, по какому каналу покажут матч

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». Начало игры — в 19:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех россиян оценён экспертами в 14.00. Ставки на ничью принимаются за 6.70.
Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.
Гол Лоренсо Инсинье идёт за 2.25, гол Квинси Промеса — за 6.00.
Прогноз Виктора Гусева на матч «Наполи» — «Спартак».
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