«Атлетико» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча

2 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико» Мадрид в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 4.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.



Букмекеры не уверены, что матч «Атлетико» Мадрид — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.50.