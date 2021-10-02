«Атлетико» — «Барселона»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча
Поделиться
2 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико» Мадрид в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 4.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры не уверены, что матч «Атлетико» Мадрид — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.50.
Комментарии
- 2 октября 2021
-
21:00
-
19:30
-
18:30
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 1 октября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 сентября 2021
-
20:45
-
19:15
-
19:00
Партнерский контент