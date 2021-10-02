«Трактор» – «Авангард»: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ в Челябинске

Известный тренер Анатолий Емелин дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Авангард».



Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.77.

«Из пяти матчей с реально серьёзными соперниками «Авангард» в этом чемпионате выиграл только один, да и тот был 1 сентября. Даже Крылов начал признавать очевидное и критикует игру команды. Причем «пожар» может начаться в любой линии. Во встречах с остроатакующими «Магниткой» и «Динамо» у «ястребов» развалилась оборона, а против защитных схем Никитина в прошлое воскресенье забуксовала атака.



Вот и в Челябинске «Авангард» проиграет. Гатиятуллин умеет сушить игру не хуже того же Никитина. Ещё одним фактором победы «Трактора» станет то, что в разозлённом состоянии эта команда показывает свой лучший хоккей. Вспомните, как после домашних 0:5 от Минска уральцы образцово-показательно обыграли ЦСКА. Теперь «Трактор» в аналогичном настроении – после того как уступил в Питере, ведя по ходу 3:0. Под горячую руку злым челябинцам попадётся как раз «Авангард». Моя ставка – победа «Трактора» в матче».