«МЮ» — «Эвертон»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
Ставка: «МЮ» выиграет с разницей в один мяч за 3.52.
«На мой взгляд, подопечные Сульшера демонстрируют хорошую игру в нынешнем чемпионате и будут бороться за пьедестал, потенциал есть. Думаю, что на своём поле без набранных баллов коллектив не останется, несмотря на периодические поражения.
«Ириски» тоже умудрились проиграть «Астон Вилле» с крупным счетом 0:3, хотя проводят мощный сезон. На прошлых выходных они разобрались без проблем с «Норвичем» (2:0) и сократили отставание от первой строчки до одного балла. Единственное, в Кубке Английской лиги не прошли «КПР».
По моему мнению, ливерпульцы хорошо стартовали, но держать такой уровень будет сложно. Подбор исполнителей всё-таки похуже, чем у сегодняшних визави. Скорее всего, они зарубятся на выезде, только вот сил отобрать очки не хватит».
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