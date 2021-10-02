«Рубин» – «Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Нижний Новгород» в 10-м туре РПЛ.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.52.

«Казалось, только вчера начали, а уже позади практически треть сезона. 10-й тур РПЛ. «Рубин» выглядит не очень убедительно в последнее время. Казанцы проиграли московскому «Динамо» — 0:2, проиграли по делу. В двух последних турах «Рубин» проиграл — до этого «Зениту». А если брать отрезок из четырёх встреч, то трижды уступили казанцы. Это не может не настораживать Леонида Слуцкого. А есть еще и кадровые проблемы: из-за дисквалификации встречу с «Нижним Новгородом» пропустят ключевые игроки — Уремович и Абильдгор. Тунисец Тальби пока выглядит не лучшим образом. Проблем хватает, несмотря на возвращение Кварацхелии и Деспотовича.



У «Нижнего Новгорода» также два поражения подряд. В упорной концовке проиграли «Арсеналу» (2:3), и также дома по делу уступили московским армейцам.



Очень многое здесь будет зависеть от нюансов. «Рубин» понимает, что с его кадровыми проблемами, потерями ни в коем случае нельзя ввязываться в открытый футбол. Да и Кержаков тоже понимает, насколько хорошо и организованно может выстроить свою команду более искушенный и опытный специалист.



Думаю, в этом матче будет низ, и вряд ли «Рубин» проиграет у себя дома. Попробую взять «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Да, коэффициент не самый высокий — 1.52. Можно похулиганить и взять за «двойку» «1X и тотал меньше 2.5 мяча». Но это более рискованно».