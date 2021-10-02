ЦСКА – «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 3.20.

«Команды находятся в турнирной таблице рядом, занимают 4 и 5 места, с одинаковым количеством очков – по 16. Обе команды начали не очень, но в последнее время прибавили, начинают побеждать и показывают неплохую игру. Есть поступательное движение как у ЦСКА, так и у «Краснодара».



Однако потенциал «Краснодара», на мой взгляд, выше. По-моему, ЦСКА не без доли везения выиграл последние матчи. Березуцкий прибавляет как тренер, но его уровень мастерства не так велик, чтобы позволить команде забраться в четвёрку или в тройку.



У «Краснодара» в этом плане всё гораздо лучше: более опытный тренер, футболисты гораздо сильнее, плюс недавнее интервью Галицкого немного замотивировало футболистов. Заиграл молодой Сперцян, в линии нападения нет проблем, сзади всё наладилось.



Поэтому думаю, что игра будет интересной – обе команды на ходу – но я не сомневаюсь в победе «Краснодара». Считаю, что «быки» обязательно забьют свои два гола, а вот будут ли голы от ЦСКА, мне предсказать сложно. Играю П2».

Где покажут матч ЦСКА — «Краснодар»?