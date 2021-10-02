ЦСКА – «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч ЦСКА – «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» за 3.20.
«Команды находятся в турнирной таблице рядом, занимают 4 и 5 места, с одинаковым количеством очков – по 16. Обе команды начали не очень, но в последнее время прибавили, начинают побеждать и показывают неплохую игру. Есть поступательное движение как у ЦСКА, так и у «Краснодара».
Однако потенциал «Краснодара», на мой взгляд, выше. По-моему, ЦСКА не без доли везения выиграл последние матчи. Березуцкий прибавляет как тренер, но его уровень мастерства не так велик, чтобы позволить команде забраться в четвёрку или в тройку.
У «Краснодара» в этом плане всё гораздо лучше: более опытный тренер, футболисты гораздо сильнее, плюс недавнее интервью Галицкого немного замотивировало футболистов. Заиграл молодой Сперцян, в линии нападения нет проблем, сзади всё наладилось.
Поэтому думаю, что игра будет интересной – обе команды на ходу – но я не сомневаюсь в победе «Краснодара». Считаю, что «быки» обязательно забьют свои два гола, а вот будут ли голы от ЦСКА, мне предсказать сложно. Играю П2».
- 2 октября 2021
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 1 октября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 сентября 2021
-
20:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30