«Аталанта» — «Милан»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Аталанта» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет за 1.80.

«Аталанта» — «Милан» еще одна топовая игра на этой неделе и здесь на самом деле мне кажется, что не всё так очевидно. Да, «Аталанта» на протяжении нескольких сезонов главная гроза для всех топ-клубов. Была информация сегодня, что Робен Госенс выпал у «Аталанты» на несколько месяцев из-за мышечной травмы, а это серьёзная потеря. Вообще что-то у «Аталанты» в этом сезоне не работает. Пока непонятно что. Может быть физическая форма лидеров. «Аталанта» не выглядит в этом сезоне той командой, которая прямо проходится по своим соперникам, как это было в прошлом сезоне или два сезона назад.



«Милан» крепнет, команде снова не повезло в Лиге чемпионов и конечно этот матч отнял большое количество сил. Всё-таки мне кажется, что «Милан» прямо сейчас эта команда, которая в матче с «Аталантой» может сыграть надёжно и засушить эту игру. Отчасти можно немного перестраховаться, учитывая, что на чистую победу «Милана» коэффициент большой, можно взять «Милан» не проиграет с котировкой 1.80. Вообще нельзя исключить ничью, но все-таки рисковать не хочу «Милан» с Х. Таким образом, мы себя страхуем, если «Милан» победит, а это исключать нельзя».